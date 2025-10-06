DAX24.369 ±-0,0%Est505.618 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Investitionen und Zukäufe

Saint-Gobain setzt auf Umsatz- und Margensteigerung - Aktie im Minus

06.10.25 10:12 Uhr
Saint-Gobain will Umsatz und Marge erhöhen - Aktie tiefer | finanzen.net

Saint-Gobain hat sich für den Zeitraum 2026 bis 2030 höhere Renditen bei gleichzeitigem Wachstum zum Ziel gesetzt und will im Laufe dieser Jahre rund 12 Milliarden Euro für Investitionen und Zukäufe ausgeben.

Der französische Baustoffriese plant in den nächsten fünf Jahren mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich in lokalen Währungen. Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll 15 bis 18 Prozent erreichen.

Der bisherige Plan sah eine operative Marge von 9 bis 11 Prozent vor, entsprechend einer EBITDA-Marge von 13 bis 15 Prozent.

Saint-Gobain bestätigte Überdies seine Erwartung einer operativen Marge von mehr als 11 Prozent für dieses Jahr.

Die Saint-Gobain-Gruppe will vom starken Wachstum auf den asiatischen Märkten profitieren, das durch die demografische Entwicklung und die Urbanisierung bedingt ist, sowie vom starken strukturellen Bedarf in Nordamerika, sagte CEO Benoit Bazin. In Europa sieht er für die Gruppe ein erhebliches Erholungspotenzial.

Saint-Gobain will den Anlegern bis 2030 rund 8 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen zukommen lassen.

Die Saint-Gobain-Aktie verliert an der EURONEXT in Paris zeitweise 1,78 Prozent auf 92,64 Euro.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

ricochet64 / Shutterstock.com

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
29.09.2025Saint-Gobain OverweightBarclays Capital
26.09.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Saint-Gobain OverweightBarclays Capital
26.09.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Saint-Gobain BuyJefferies & Company Inc.
22.09.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Saint-Gobain OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
05.08.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
04.08.2025Saint-Gobain NeutralUBS AG
04.08.2025Saint-Gobain HoldDeutsche Bank AG
01.08.2025Saint-Gobain Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
10.03.2025Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
04.03.2024Saint-Gobain VerkaufenDZ BANK
14.01.2021Saint-Gobain SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.02.2020Saint-Gobain UnderperformJefferies & Company Inc.

