DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Pinterest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
83,64 EUR -0,16 EUR -0,19 %
FSE
77,74 CHF +0,15 CHF +0,19 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,68 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

UBS AG

Saint-Gobain Neutral

11:46 Uhr
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,64 EUR -0,16 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 95 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte am Montag etwas seine Schätzungen bis 2027 für den Hersteller von Leichtbaustoffen und sieht sich nun um etwa 5 bis 6 Prozent unter dem Konsens. Er geht im kommenden Jahr nicht mehr von einer Margenerholung aus, was vollständig auf das US-Geschäft zurückzuführen sei./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 03:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
84,30 €		 Abst. Kursziel*:
9,13%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
83,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:46 Saint-Gobain Neutral UBS AG
31.10.25 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Dow Jones Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika
dpa-afx ROUNDUP: Saint-Gobain macht weniger Umsatz - Aktie gibt nach
dpa-afx Saint-Gobain macht weniger Umsatz
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen