Saint-Gobain Aktie

83,90 EUR +1,18 EUR +1,43 %
77,65 CHF +0,97 CHF +1,26 %
Marktkap. 40,09 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087

ISIN FR0000125007

Symbol CODGF

JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

10:46 Uhr
Saint-Gobain Overweight
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
83,90 EUR 1,18 EUR 1,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" belassen. Die Preisdynamik im europäischen Baustoffsektor sei nach wie vor leicht positiv, während die Inputkosten etwas gesunken seien, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend in ihrem Branchenkommentar. Zudem dürften einige angekündigte Preiserhöhungen ab dem ersten Quartal 2026 wirksam werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
79,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
83,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

10:46 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
31.10.25 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
