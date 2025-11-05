Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 40,09 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" belassen. Die Preisdynamik im europäischen Baustoffsektor sei nach wie vor leicht positiv, während die Inputkosten etwas gesunken seien, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend in ihrem Branchenkommentar. Zudem dürften einige angekündigte Preiserhöhungen ab dem ersten Quartal 2026 wirksam werden./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 18:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
79,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
83,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
