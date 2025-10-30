Goldman Sachs Group Inc.

Saint-Gobain Neutral

13:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Leichtbaustoffen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte seine Schätzungen für die Folgejahre aufgrund moderaterer Erwartungen an das Europa-Geschäft./ag/nas

