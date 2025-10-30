Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 43,24 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Leichtbaustoffen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte seine Schätzungen für die Folgejahre aufgrund moderaterer Erwartungen an das Europa-Geschäft./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
84,42 €
|Abst. Kursziel*:
12,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
83,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,45%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
