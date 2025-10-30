DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hersteller von Leichtbaustoffen habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend nach dem Quartalsbericht. Er kappte seine Schätzungen für die Folgejahre aufgrund moderaterer Erwartungen an das Europa-Geschäft./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

