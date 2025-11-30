DAX 23.711 +0,5%ESt50 5.686 +0,3%MSCI World 4.388 +0,1%Top 10 Crypto 12,35 +4,1%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.909 +1,7%Euro 1,1642 +0,1%Öl 62,68 +0,5%Gold 4.206 +0,0%
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Saint-Gobain Aktie

84,86 EUR +0,08 EUR +0,09 %
STU
79,16 CHF +0,53 CHF +0,67 %
BRX
Marktkap. 42,34 Mrd. EUR

KGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
84,86 EUR 0,08 EUR 0,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt 2026 weiter insbesondere auf die Hersteller schwerer Baustoffe in Europa. Auch die Anbieter leichterer Baumaterialien dürften im kommenden Jahr zulegen, allerdings als Spätzykliker eher im zweiten Halbjahr, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Ihr Favorit für das Geschäft mit der grundlegendenden Struktur eines Gebäudes ("Heavyside") ist Heidelberg Materials, die auch auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Ideen der Investmentbank stehen. Im Bereich mit Produkten, die erst während des Bauprozesses dazukommen ("Lightside") setzt Rall vor allem auf Saint-Gobain./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
85,44 €		 Abst. Kursziel*:
28,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
84,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,63%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
107,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Saint-Gobain Kaufen DZ BANK
12.11.25 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
03.11.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Saint-Gobain-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Dow Jones Saint-Gobain-Aktie in Rot: Umsatzrückgang in Nordamerika
dpa-afx ROUNDUP: Saint-Gobain macht weniger Umsatz - Aktie gibt nach
dpa-afx Saint-Gobain macht weniger Umsatz
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Compagnie de Saint-Gobain, Natwest and Lonza
