Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 42,34 Mrd. EURKGV 15,06 Div. Rendite 2,57%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt 2026 weiter insbesondere auf die Hersteller schwerer Baustoffe in Europa. Auch die Anbieter leichterer Baumaterialien dürften im kommenden Jahr zulegen, allerdings als Spätzykliker eher im zweiten Halbjahr, schrieb sie am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Ihr Favorit für das Geschäft mit der grundlegendenden Struktur eines Gebäudes ("Heavyside") ist Heidelberg Materials, die auch auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Ideen der Investmentbank stehen. Im Bereich mit Produkten, die erst während des Bauprozesses dazukommen ("Lightside") setzt Rall vor allem auf Saint-Gobain./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 23:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Overweight
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
85,44 €
|Abst. Kursziel*:
28,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
84,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,63%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
107,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
