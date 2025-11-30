DAX 23.808 +0,4%ESt50 5.719 +0,6%MSCI World 4.391 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 +5,0%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.841 +1,6%Euro 1,1645 +0,2%Öl 63,10 +1,1%Gold 4.201 -0,1%
Inditex Aktie

53,02 EUR +3,81 EUR +7,74 %
STU
49,44 CHF +4,04 CHF +8,89 %
BRX
Marktkap. 153,61 Mrd. EUR

KGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873

ISIN ES0148396007

Symbol IDEXF

RBC Capital Markets

Inditex Outperform

09:11 Uhr
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,02 EUR 3,81 EUR 7,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion von starken Quartalszahlen. Der Umsatz sei etwas besser als erwartet ausgefallen, Margen und Cashflow sogar deutlich besser als erwartet. Er verwies zudem auf den starken Start in das laufende vierte Geschäftsquartal des Modekonzerns./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 02:06 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Outperform

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
52,80 €		 Abst. Kursziel*:
-1,52%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
53,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,92%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

10:01 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 Inditex Outperform RBC Capital Markets
01.12.25 Inditex Hold Deutsche Bank AG
01.12.25 Inditex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Inditex Buy UBS AG
mehr Analysen

