Charthürde

Erholungsversuch der Merck KGaA-Aktie geht weiter - Sinneswandel bei Exane

02.12.25 19:56 Uhr
Merck- Aktie im Höhenflug dank KI-Boom und Laborsparte | finanzen.net

Die Aktien von Merck KGaA haben am Dienstagabend nach dem Ende des XETRA-Hauptgeschäfts Anlauf auf eine Charthürde genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
118,40 EUR 1,70 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kurs kletterte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss um 1,8 Prozent auf 118,90 Euro, nachdem Peter Verdult von der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas das Kursziel von 116 auf 145 Euro angehoben und angesichts des Potenzials die Papiere um gleich zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft hatte.

Wer­bung

Mit dem Kursanstieg ringen die Papiere nun mit der exponentiellen 200-Tage-Linie. Dieser Indikator für den längerfristigen Trend vollzieht aktuell, wie auch der Aktienkurs des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns, einen Bodenbildungsversuch. 2025 stünde trotz der aktuellen Erholung allerdings immer noch ein Kursminus von rund 15 Prozent auf der Agenda.

Dabei hatten die Papiere zuletzt von den im November veröffentlichten Geschäftszahlen des dritten Quartals profitiert. So hatte der DAX-Konzern im Sog einer Erholung der Laborsparte überraschend viel verdient. Sie erholt sich aktuell vom Nach-Corona-Knick, der neben einer Flaute in weiten Teilen der Halbleitermärkte ein Grund für die Kursschwäche seit Ende 2021 war - damals hatten die Papiere in der Spitze noch knapp über 230 Euro gekostet.

So zogen zuletzt die Geschäfte rund um Produkte für die Arzneimittelproduktion kräftig an; und in der Pharmasparte sorgte unter anderem der jüngste Zukauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für Rückenwind. Zudem stützt der aktuelle Boom der Künstlichen Intelligenz Mercks Geschäft mit Halbleitermaterialien.

FRANKFURT (dpa-AFX)

