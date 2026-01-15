DAX 25.309 -0,2%ESt50 6.025 -0,3%MSCI World 4.517 +0,0%Top 10 Crypto 12,89 -1,1%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.436 +0,1%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,81 -0,1%Gold 4.607 -0,2%
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CTS Eventim-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Profil

Merck Aktie

Merck Aktien-Sparplan
129,25 EUR +0,50 EUR +0,39 %
STU
Marktkap. 55,22 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
WKN 659990

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:31 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
129,25 EUR 0,50 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach der JPMorgan Healthcare Conference auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anwesenden Unternehmensvertreter hätten den mittelfristigen Ausblick - ein Wachstum aus eigener Kraft im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich - für die Pharmasparte des Dax-Konzerns bestätigt, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtigster Treiber seien dabei Medikamente gegen seltene Krankheiten./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
129,00 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
129,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,05%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:31 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.01.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

