Merck Aktie

Marktkap. 48,76 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Bernstein Research

08:16 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
111,95 €		 Abst. Kursziel*:
23,27%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
111,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
143,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:16 Merck Market-Perform Bernstein Research
19.08.25 Merck Equal Weight Barclays Capital
11.08.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
11.08.25 Merck Buy UBS AG
08.08.25 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

