Merck Aktie
Marktkap. 48,76 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 147 auf 138 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes passte das Bewertungsmodell am Freitagnachmittag an die jüngst schwachen Quartalsergebnisse und die nach unten präzisierten Jahresziele an. Die Erholung im Halbleitergeschäft der Darmstädter gehe langsamer vonstatten als gedacht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 16:14 / UTC
Zusammenfassung: Merck Market-Perform
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
111,95 €
|Abst. Kursziel*:
23,27%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
111,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,66%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
