Gelenktumor-Behandlung

Merck-Aktie dennoch in Rot: China-Zulassung für Pimicotinib bei TGCT erteilt

22.12.25 10:13 Uhr
Merck-Aktie gibt dennoch ab: TGCT-Medikament Pimicotinib kommt auf chinesischen Markt | finanzen.net

Die Darmstädter Merck KGaA hat in China für das Medikament Pimicotinib die Zulassung für den Einsatz bei einem seltenen Gelenktumor, dem symptomatischem tenosynovialen Riesenzelltumor (TGCT), erhalten.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die chinesische Zulassungsbehörde National Medical Products Administration (NMPA) Pimicotinib zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit TGCT zugelassen, bei denen eine chirurgische Entfernung potenziell zu Funktionseinschränkungen oder relativ schwerer Krankheitslast führen würde. Erteilt worden sei die Zulassung um Zuge der beschleunigten Prüfung (Priority Review).

Wer­bung

Pimicotinib, ein von Abbisko Therapeutics mit Sitz in Schanghai entwickelter Inhibitor des Kolonie-stimulierenden Faktor-1-Rezeptors (CSF-1R), sei das erste Arzneimittel chemischen Ursprungs der Klasse 1, das in China zur Behandlung von TGCT genehmigt wurde.

TGCT ist laut Mitteilung ein seltener und lokal aggressiver Gelenktumor, der mit zunehmender Schwellung, Steifheit und Einschränkung der Beweglichkeit des betroffenen Gelenks sowie Schmerzen einhergeht. Unbehandelt oder bei Auftreten von Rezidiven kann TGCT Knochen-, Gelenk- und umliegendes Gewebe irreversibel schädigen.

Die Zulassung in China basiert laut Mitteilung auf den Ergebnissen einer globalen Phase-3-Studie, in der Pimicotinib. Des Weiteren seien bei klinischen Ergebnissen signifikante Verbesserungen erreicht worden.

Wer­bung

Merck zufolge wurde Pimicotinib für die Behandlung von inoperablem TGCT bereits der Status einer bahnbrechenden Therapie (BTD) von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) erteilt sowie eines vorrangigen Arzneimittels (PRIME) von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Merck hält die weltweiten Vermarktungsrechte an Pimicotinib.

Die Merck-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,50 Prozent tiefer bei 118,70 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 03:59 ET (08:59 GMT)

DOW JONES

