Aktienanalyse

Barclays Capital: Merck-Aktie erhält Equal Weight

07.01.26 15:07 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Barclays Capital über die Merck-Aktie | finanzen.net

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Merck-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
127,30 EUR 0,70 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Für den Pharma- und Spezialchemiekonzern sehe er erste Anzeichen einer Besserung, da für 2026 eine Erholung der Absatzmärkte in den Segmenten Life Science und Electronics zu erwarten sei, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bleibt aber vorsichtig, was die Margenentwicklung im Jahr 2026 betrifft. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Merck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Merck-Aktie konnte um 14:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 127,40 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.734 Merck-Aktien.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

