Aktien von Microsoft und Amazon im Blick: KI-Wettlauf in Indien - Milliardeninvestitionen von US-Techriesen
Stocks in Action: Sartorius, Nordex, ASML, Delivery Hero und MTU Aero Engines.
JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08.12.25
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Darmstädter blieben unterbewertet - sowohl verglichen mit der Life-Science- als auch mit der Halbleiterkonkurrenz, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
120,50 €		 Abst. Kursziel*:
24,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
117,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,77%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
14.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Lob und Kritik Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen Nach Durchmarsch von NVIDIA-Aktie & Co: Das muss Europas Halbleiterindustrie 2026 besser machen
finanzen.net Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Vormittag stärker
finanzen.net XETRA-Handel: DAX schlussendlich stärker
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
finanzen.net Merck Aktie News: Merck gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt letztendlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab
MotleyFool Here's 1 Major Catalyst Behind Merck Stock's Recent 3.8% Bump
Zacks Why Merck (MRK) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Benzinga A Look Into Merck &amp; Co Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks Here's Why Merck (MRK) is a Strong Momentum Stock
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks AstraZeneca or Merck: Which Oncology Giant Has the Edge?
Zacks Investors Heavily Search Merck & Co., Inc. (MRK): Here is What You Need to Know
EQS Group EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
