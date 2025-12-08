Merck Aktie
Marktkap. 51,78 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Darmstädter blieben unterbewertet - sowohl verglichen mit der Life-Science- als auch mit der Halbleiterkonkurrenz, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
120,50 €
|Abst. Kursziel*:
24,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
117,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,77%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
