DAX25.127 ±0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Rüstungs-Momentum

DroneShield-Aktie konsolidiert: Rekordaufträge, neuer CCO und ADF-Partnerschaft im Fokus

08.01.26 10:17 Uhr
DroneShield-Aktie im Blick: Rekordaufträge, CCO-Wechsel und ADF-Unterstützung verlängert | finanzen.net

Nach der Ernennung von Louis Gamarra zum CCO ging es für die DroneShield-Aktie steil bergauf. Die Euphorie hielt nicht lange, doch die langfristige Performance bleibt stark.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
2,20 EUR -0,09 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie legte an einem Tag um 18 Prozent zu
• Unternehmen sitzt auf knapp 100 Millionen USD gesicherten Aufträgen für 2026
• Militärische Nachfrage nach tragbaren Drohnenabwehrsystemen treibt Wachstumsaussichten

Wer­bung

DroneShield-Aktie im Fokus

Die DroneShield-Aktie bewegte sich am Dienstag an der australischen Börse kräftig nach oben und beendete den Handel bei 3,92 AUD um 18,43 Prozent höher. Am Mittwoch setzte sich der Höhenflug jedoch nicht fort: Der Anteilsschein ging um moderate 0,77 Prozent tiefer bei 3,89 AUD aus dem Handel. Und auch am Donnerstag ging es letztlich abwärts. Die DroneShield-Aktie notierte zum Handelsende 1,03 Prozent tiefer bei 3,85 AUD. Innerhalb der letzten fünf Tage ging es für die Papiere dennoch um beachtliche 25 Prozent nach oben. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten die Anteilsscheine um mehr als 400 Prozent zulegen.

Rekordaufträge befeuern Neubewertung

Treiber hinter der jüngsten Kursexplosion dürfte unter anderem die Neubewertung des Auftragsbuchs durch Investoren gewesen sein. DroneShield verfügt über einen Rekord-Auftragsbestand von rund 97,7 Millionen AUD, was knapp 100 Millionen USD gesicherten Umsatz für das laufende Jahr bedeutet. Dieser beeindruckende Wert resultiert aus mehreren Großaufträgen, besonders im Bereich tragbarer Anti-Drohnen-Systeme.

Ein westlicher Militärkunde hat zuletzt einen Auftrag im Umfang von rund 8,2 Millionen USD platziert. Teile dieses Auftrags sollen bereits im ersten Quartal 2026 aus den Lagerbeständen ausgeliefert werden, was für einen zeitnahen Umsatz- und Ergebnisbeitrag spricht. Marktbeobachter betonen, dass Investoren nun die Bedeutung früherer Aufträge neu bewerten und das Potenzial für 2026 als außergewöhnlich stark einschätzen.

Wer­bung

Drohnenabwehr als Wachstumsmarkt im globalen Rüstungsboom

DroneShield profitiert massiv vom globalen Rüstungsboom und der explodierenden Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen. Aktuelle Konflikte zeigen, dass Drohnen zunehmend das moderne Schlachtfeld dominieren, wodurch tragbare Abwehrsysteme für Soldaten in komplexen Einsatzgebieten unverzichtbar werden.

Die Kombination aus technologischem Know-how, etablierten Beziehungen zu militärischen Kunden und dem wachsenden Auftragsbuch untermauert die positiven Wachstumsaussichten für das laufende Jahr. Anleger scheinen diese strategische Positionierung verstärkt einzupreisen.

Management stärkt Kommerzialisierung

Obwohl nicht direkt für den aktuellen Kursanstieg verantwortlich, wird in der Marktberichterstattung auch auf jüngste Unternehmensmeldungen verwiesen. Die Ernennung von Louis Gamarra zum Chief Commercial Officer (CCO) sowie die fortgesetzte Unterstützung des Drone Racing Teams der Australischen Verteidigungsstreitkräfte (ADF) im Jahr 2026 werden als positive Signale gewertet.

Wer­bung

Marktkommentatoren interpretieren diese Entwicklungen als Zeichen dafür, dass DroneShield seine Kommerzialisierungsstrategie konsequent vorantreibt und gleichzeitig die Sichtbarkeit im Verteidigungssektor weiter ausbaut. Dies dürfte mittelfristig die Marktposition des Unternehmens stärken.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung