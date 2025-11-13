Merck Aktie
Marktkap. 50,3 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
155,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
120,95 €
|Abst. Kursziel*:
28,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
118,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|08:41
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|13.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.23
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.23
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.22
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research