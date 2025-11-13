DAX 24.042 -1,4%ESt50 5.743 -0,8%MSCI World 4.346 -0,3%Top 10 Crypto 13,09 -2,8%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.364 -2,8%Euro 1,1630 -0,1%Öl 63,93 +1,3%Gold 4.174 +0,1%
Merck Aktie

Merck Aktien-Sparplan
118,40 EUR -2,35 EUR -1,95 %
STU
Marktkap. 50,3 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
NEU
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:41 Uhr
Merck Overweight
Merck KGaA
118,40 EUR -2,35 EUR -1,95%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum werde 2026 wohl unter Generika-Konkurrenz für das MS-Mittel Mavenclad in den USA leiden, schrieb Richard Vosser am Freitag in seinem Resümee zum Quartalsbericht und der Entscheidung eines US-Gerichts, zwei Patente für ungültig zu erklären. Auf das mittelfristige Potenzial der Darmstädter habe dies allerdings kaum Einfluss./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 155,00 €
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
120,95 €		 Abst. Kursziel*:
28,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
118,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,91%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:41 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Merck Buy UBS AG
13.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
