Merck Aktie
Marktkap. 47,22 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Unternehmensvertreter hätten wiederholt, dass der Pharma- und Chemiekonzern mittelfristig langsamer wachsen, aber dass die Übernahme von SpringWorks helfen werde, schrieb Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kapitalmarkttag Mitte Oktober biete derweil eine gute Gelegenheit für die neuen Spartenvorstände, ihre Einschätzung der jeweiligen Geschäftsdynamiken mit Blick auf Umsätze und Margen darzulegen./mis/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 06:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck Market-Perform
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
138,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
108,00 €
|Abst. Kursziel*:
27,78%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
107,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,07%
|
Analyst Name:
Florent Cespedes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
143,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
