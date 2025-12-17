Merck Aktie
Marktkap. 52,65 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
119,15 €
|Abst. Kursziel*:
25,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
118,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,01%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
140,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
