DAX 23.961 +0,0%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 11,43 +2,6%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.080 +1,1%Euro 1,1735 -0,1%Öl 60,11 -0,9%Gold 4.329 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026
Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Merck Aktien-Sparplan
118,10 EUR -0,40 EUR -0,34 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,65 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

08:46 Uhr
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
118,10 EUR -0,40 EUR -0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Gesprächen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In seiner Elektroniksparte sehe der Pharma- und Technologiekonzern perspektivisch die Künstliche Intelligenz (KI), moderne und immer kleinere Transistortechnologien für die Halbleiterindustrie sowie innovative Verpackungsmaterialien als wichtigste Wachstumstreiber, während das Geschäft mit analogen Technologien gedämpft bleibe, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch im Laborgeschät kämpften die Darmstädter aktuell mit Gegenwind, erst mittel- bis langfristig dürften sich die Margen erholen./tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
119,15 €		 Abst. Kursziel*:
25,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
118,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,01%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:46 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochnachmittag zurück
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verliert am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich leichter
finanzen.net Merck Aktie News: Merck tendiert am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Start steigen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start zu
Benzinga Pfizer, Merck Are Boring Again — And That&#39;s Exactly Why 2026 Investors Are Circling Back
Zacks Eli Lilly or Merck: Where Should Investors Put Their Money?
Benzinga Merck &amp; Co&#39;s Options: A Look at What the Big Money is Thinking
Zacks Merck (MRK) Laps the Stock Market: Here's Why
MotleyFool Here's 1 Major Catalyst Behind Merck Stock's Recent 3.8% Bump
Zacks Why Merck (MRK) is a Top Growth Stock for the Long-Term
Benzinga A Look Into Merck &amp; Co Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks Here's Why Merck (MRK) is a Strong Momentum Stock
RSS Feed
Merck KGaA zu myNews hinzufügen