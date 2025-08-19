Merck Aktie
Marktkap. 48,72 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Equal Weight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
110,55 €
|Abst. Kursziel*:
8,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
109,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
|
Analyst Name:
Emily Field
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
