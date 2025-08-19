DAX 24.315 -0,2%ESt50 5.435 -0,3%Top 10 Crypto 15,80 -0,9%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.712 -1,0%Euro 1,1663 +0,0%Öl 66,23 -0,4%Gold 3.337 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 UnitedHealth 869561 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Palo Alto Networks verfehlt Gewinnerwartungen - Ausblick macht Hoffnung -- Apple, Novo Nordisk, Intel im Fokus
Top News
DocMorris-Aktie tiefer: DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ DocMorris-Aktie tiefer: DocMorris wächst im ersten Halbjahr - Ergebnis bleibt negativ
Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung Analysten sehen begrenztes Kurspotenzial für Apple-Aktie nach Kritik an Produktplanung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Merck Aktie

Kaufen
Verkaufen
Merck Aktien-Sparplan
109,60 EUR -0,90 EUR -0,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 48,72 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 659990

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006599905

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MKGAF

Barclays Capital

Merck Equal Weight

08:01 Uhr
Merck Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
109,60 EUR -0,90 EUR -0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Merck KGaA von 150 auf 120 Euro gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analystin Emily Field kappte ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Darmstädter bis 2029 infolge des zuletzt gesenkten Konzernausblicks. Im Bereich Healthcare/Life Science gebe es weiter Strategieanpassungen und vor dem Kapitalmarkttag Mitte Oktober seien kaum Kurstreiber ersichtlich, schrieb Field in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Kursziel beinhalte einen Konglomeratsabschlag von rund 20 Prozent./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Equal Weight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
110,55 €		 Abst. Kursziel*:
8,55%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
109,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,49%
Analyst Name:
Emily Field 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

08:01 Merck Equal Weight Barclays Capital
11.08.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
11.08.25 Merck Buy UBS AG
08.08.25 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.08.25 Merck Kaufen DZ BANK
mehr Analysen