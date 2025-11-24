DAX23.264 +0,8%Est505.533 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1540 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy, NEL im Fokus
Top News
Churchill Downs - Sportwettenanbieter profitiert von steigenden Konsumausgaben! Churchill Downs - Sportwettenanbieter profitiert von steigenden Konsumausgaben!
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
FDA

Merck KGaA -Aktie gewinnt: Fast-Track-Status für Cladribin-Kapseln von der US-FDA

24.11.25 14:36 Uhr
Merck-Aktie fester: US-FDA erteilt Merck KGaA Fast-Track-Status für Cladribin-Kapseln | finanzen.net

Die Merck KGaA hat für ihr Prüfmedikament Cladribin-Kapseln von der US-Zulassungsbehörde FDA den Fast-Track-Status für eine beschleunigte Prüfung bei der Behandlung generalisierter Myasthenia gravis (gMG) erhalten, einer seltenen chronischen neuromuskulären Autoimmunerkrankung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
114,00 EUR 1,45 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Merck KGaA mitteilte, können im Falle einer Zulassung Cladribin-Kapseln, die derzeit in der globalen Phase-3-Studie MyClad untersucht werden, als erste orale Behandlung für gMG zur Verfügung stehen. Die Krankheit gehe mit schwerer Muskelschwäche einher.

Wer­bung

Das Fast-Track-Programm der FDA soll die Entwicklung und Prüfung von Arzneimittelkandidaten für schwerwiegende oder lebensbedrohliche Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf erleichtern und beschleunigen, um die Behandlung potenziell schneller zu den Patienten zu bringen.

Laut Mitteilung hat die FDA bereits im Juni 2023 Cladribin-Kapseln für gMG den sogenannten Orphan-Drug-Status für seltene Erkrankungen gewährt.

Merck arbeite darüber hinaus mit Patientenorganisationen und dem Medizintechnologieunternehmen Ad Scientiam zusammen, um einen patientenzentrierten Ansatz für die zukünftige Behandlung von gMG zu unterstützen. In einer Pilotstudie soll eine sich in der Entwicklung befindende Software als Medizinprodukt untersucht werden, das die Behandlung von Menschen mit gMG technologisch unterstützen kann.

Wer­bung

Die Merck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,31 Porzent höher bei 112,65 Euro.

DJG/uxd/hab

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Merck KGaA

Nachrichten zu Merck KGaA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen