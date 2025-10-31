Aktie von Merck KGaA erholt - Mavenclad-Nachricht abgehakt
Die Aktien der Merck KGaA haben sich am Freitag im schwächelnden DAX gut gehalten.
Werte in diesem Artikel
Die Papiere stabilisieren sich zum Wochenschluss mit +1,64 Prozent bei 114,40 Euro nach einem volatilen Vortag oberhalb der 50- und 100-Tage-Durchschnittslinien. Am Donnerstag waren sie zeitweise darunter gerutscht.
Der Grund: Ein US-Gericht hatte das Patent für bestimmte Dosierungen des MS-Mittels Mavenclad für ungültig erklärt. Die daraus resultierende Belastung hatte JPMorgan-Analyst Richard Vosser allerdings schnell als vernachlässigbar eingestuft. Sein Kursziel liegt mit 155 Euro weiter über dem aktuellen XETRA-Niveau.
Nicht viel weniger hatte am Mittwochabend James Quigley von Goldman Sachs in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Darmstädter am 13. November selbst mit gesenkten 148 Euro angesetzt. Nach dem jüngsten Kapitalmarkttag rechnet er nicht mit Überraschungen, betonte aber die aus seiner Sicht zu geringe Bewertung der Aktien.
Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung gegenüber der Life-Science-Konkurrenz sei enorm, selbst im Kontext der Unsicherheiten rund um die Springsworks-Übernahme und den Elektronics-Zyklus, so Quigley. Hier bezieht er sich auf Mercks Geschäft in der Halbleiter- und Display-Industrie. Der Experte hält es aber eher für eine Frage mehrerer Quartale, die Bewertungslücke zu schließen.
/ag/mis/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Merck News
Bildquellen: Merck 2016, Merck KGaA
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2025
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.10.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2025
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.03.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|02.03.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2023
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.02.2023
|Merck Verkaufen
|DZ BANK
|15.11.2022
|Merck Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck KGaA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen