NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Index-Performance

Der NASDAQ 100 notierte heute im Minus.

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsende 1,93 Prozent auf 24.647,61 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25.167,86 Zählern und damit 0,139 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.132,94 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24.647,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.193,41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,78 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 17.11.2025, bei 24.799,92 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.09.2025, den Wert von 24.223,69 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 22.001,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 17,51 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3,36 Prozent auf 154,07 USD), Gilead Sciences (+ 2,17 Prozent auf 121,36 USD), Comcast (+ 1,98 Prozent auf 30,32 USD), Adobe (+ 1,95 Prozent auf 354,66 USD) und CoStar Group (+ 1,90 Prozent auf 64,83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-6,74 Prozent auf 340,97 USD), ASML (-5,63 Prozent auf 1.015,43 USD), Palantir (-5,57 Prozent auf 177,29 USD), Arm (-5,38 Prozent auf 114,58 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,29 Prozent auf 198,11 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 63.776.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,657 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

