NYSE-Handel S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Index-Bewegung

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 1,16 Prozent tiefer bei 6.721,43 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 53,954 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,083 Prozent höher bei 6.805,93 Punkten, nach 6.800,26 Punkten am Vortag.

Bei 6.720,43 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6.812,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,02 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 17.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.672,41 Punkten berechnet. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 17.09.2025, bei 6.600,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.12.2024, lag der S&P 500 bei 6.050,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6.920,34 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Devon Energy (+ 5,30 Prozent auf 36,95 USD), ConocoPhillips (+ 4,62 Prozent auf 94,96 USD), Occidental Petroleum (+ 4,39 Prozent auf 40,63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 3,76 Prozent auf 37,00 USD) und General Mills (+ 3,38 Prozent auf 48,61 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Generac (-6,78 Prozent auf 144,82 USD), NRG Energy (-6,66 Prozent auf 149,48 USD), Lumen Technologies (-5,80 Prozent auf 7,63 USD), Super Micro Computer (-5,75 Prozent auf 29,84 USD) und Palantir (-5,57 Prozent auf 177,29 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 63.776.943 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 1.200,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

