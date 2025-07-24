DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.228 -0,9%Top 10 Crypto 12,04 -3,3%Nas 22.201 -1,6%Bitcoin 75.114 -5,2%Euro 1,1535 +0,0%Öl 63,41 -0,4%Gold 4.060 -0,5%
NVIDIA Aktie

157,98 EUR -3,86 EUR -2,39 %
STU
182,03 USD -4,51 USD -2,42 %
BTT
Marktkap. 3,83 Bio. EUR

KGV 48,54 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422

ISIN US67066G1040

DZ BANK

NVIDIA Kaufen

19:36 Uhr
NVIDIA Kaufen
NVIDIA Corp.
157,98 EUR -3,86 EUR -2,39%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nvidia nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe die Märkte mit sehr guten Quartalsresultaten und einem noch besseren Ausblick auf das Schlussquartal aufatmen lassen, schrieb Ingo Wermann in seiner Reaktion am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Kaufen

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 184,97		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 182,03		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 239,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

16:16 NVIDIA Buy UBS AG
12:41 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
09:06 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

