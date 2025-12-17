DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,13 -2,7%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.198 -2,1%Euro1,1742 -0,1%Öl60,59 +3,0%Gold4.340 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel unter 24.000 Punkten -- US-Börsen tiefer -- Rheinmetall verkauft Autozuliefersparte -- Medline, D-Wave, Tesla, Oracle, Siemens Energy, Micron, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten Tokenisierung im Anmarsch: SEC sieht größte Transformation des Finanzsystems seit Jahrzehnten
Oracle-Aktie tiefrot: Streit mit Blue Owl um die Finanzierung eines KI-Megarechenzentrums Oracle-Aktie tiefrot: Streit mit Blue Owl um die Finanzierung eines KI-Megarechenzentrums
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.
Kursentwicklung im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert zum Handelsende

17.12.25 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert zum Handelsende | finanzen.net

Der Dow Jones sank am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
321,05 EUR -2,70 EUR -0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
477,00 EUR -24,00 EUR -4,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
127,52 EUR 2,80 EUR 2,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
65,03 EUR -1,17 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
270,75 EUR 2,50 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
83,80 EUR -1,40 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
55,99 EUR -1,07 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
145,90 EUR -5,64 EUR -3,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
125,98 EUR 2,00 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
220,60 EUR 6,05 EUR 2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,64 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
293,95 EUR -0,55 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
47.886,0 PKT -228,3 PKT -0,47%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent schwächer bei 47.885,97 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,823 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,553 Prozent auf 48.380,17 Punkte an der Kurstafel, nach 48.114,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.387,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.856,79 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 46.590,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.018,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.449,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 12,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48.886,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,89 Prozent auf 149,52 USD), Procter Gamble (+ 1,79 Prozent auf 147,81 USD), McDonalds (+ 1,33 Prozent auf 318,69 USD), Salesforce (+ 1,27 Prozent auf 258,14 USD) und Merck (+ 0,93 Prozent auf 99,18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-4,59 Prozent auf 561,89 USD), NVIDIA (-3,81 Prozent auf 170,94 USD), Nike (-2,13 Prozent auf 65,69 USD), Cisco (-2,00 Prozent auf 76,00 USD) und American Express (-1,35 Prozent auf 375,61 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63.776.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,71 erwartet. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen