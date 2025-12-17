Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert zum Handelsende

Kursentwicklung im Fokus

Der Dow Jones sank am Mittwoch.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,47 Prozent schwächer bei 47.885,97 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,823 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,553 Prozent auf 48.380,17 Punkte an der Kurstafel, nach 48.114,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48.387,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47.856,79 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 17.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 46.590,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.018,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43.449,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 12,96 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48.886,86 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,89 Prozent auf 149,52 USD), Procter Gamble (+ 1,79 Prozent auf 147,81 USD), McDonalds (+ 1,33 Prozent auf 318,69 USD), Salesforce (+ 1,27 Prozent auf 258,14 USD) und Merck (+ 0,93 Prozent auf 99,18 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Caterpillar (-4,59 Prozent auf 561,89 USD), NVIDIA (-3,81 Prozent auf 170,94 USD), Nike (-2,13 Prozent auf 65,69 USD), Cisco (-2,00 Prozent auf 76,00 USD) und American Express (-1,35 Prozent auf 375,61 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 63.776.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,657 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,71 erwartet. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,70 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net