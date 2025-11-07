Merck Aktie
Marktkap. 48,98 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Chemie- und Pharmakonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
121,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
122,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
