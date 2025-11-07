DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Merck Aktie

122,45 EUR +7,25 EUR +6,29 %
STU
Marktkap. 48,98 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

DZ BANK

Merck Kaufen

15:21 Uhr
Merck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
122,45 EUR 7,25 EUR 6,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Zahlen des Chemie- und Pharmakonzerns lägen über den Markterwartungen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Kaufen

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
121,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
122,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

15:21 Merck Kaufen DZ BANK
11:56 Merck Buy UBS AG
10:01 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

