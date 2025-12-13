DAX 24.230 +0,2%ESt50 5.753 +0,6%MSCI World 4.409 +0,0%Top 10 Crypto 12,02 +2,9%Nas 23.111 -0,4%Bitcoin 73.370 -2,4%Euro 1,1751 +0,1%Öl 60,29 -1,5%Gold 4.296 -0,1%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
DAX schließt etwas höher -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Passiv auf Goldpreis, Ölpreis & Co. setzen: Für wen sich Rohstoff-ETFs lohnen
NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase?
Merck Aktie

117,70 EUR +0,15 EUR +0,13 %
STU
Marktkap. 51,24 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

16:56 Uhr
Merck KGaA
117,70 EUR 0,15 EUR 0,13%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Insgesamt sähen die Wirksamkeitsdaten für Varegacestat von Immunome im Vergleich zu Ogsiveo zwar numerisch besser aus, es seien aber detaillierte Daten erforderlich, um die Wettbewerbsbedrohung vollständig zu bewerten, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem werde die Bedrohung bereits weitgehend vom Markt antizipiert, weshalb er keine wesentlichen Auswirkungen auf die Merck-Aktie sieht./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 13:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
118,00 €		 Abst. Kursziel*:
27,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
117,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,44%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
140,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

