PATRIZIA Aktie
Marktkap. 710,68 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich die langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats gesichert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Letztlich flössen so zusätzliche Barmittel, die für Dividenden, Aktienrückkäufe und Transaktionen genutzt werden dürften./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,25 €
|Abst. Kursziel*:
44,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,50%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|09:26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.12.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.12.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|19.10.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|27.08.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|16.07.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|02.06.21
|PATRIZIA Halten
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)