DAX 24.234 +0,2%ESt50 5.746 +0,4%MSCI World 4.414 +0,1%Top 10 Crypto 12,03 +3,0%Nas 23.195 -1,7%Bitcoin 76.572 +1,9%Euro 1,1743 +0,0%Öl 61,26 +0,1%Gold 4.346 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot -- Intel plant wohl Milliarden-Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene -- Novo Nordisk, UniCredit, Commerzbank im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS in Rot: Ukraine-Gespräche auf höchster Ebene gehen weiter
NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase? NVIDIA-Aktie bleibt Wachstumstreiber: Setzt sich die Tech-Rally 2026 fort oder platzt die KI-Blase?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PATRIZIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PATRIZIA Aktien-Sparplan
8,41 EUR +0,26 EUR +3,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 710,68 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAT1AG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PTZIF

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

09:26 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
8,41 EUR 0,26 EUR 3,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe sich endlich die langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats gesichert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Letztlich flössen so zusätzliche Barmittel, die für Dividenden, Aktienrückkäufe und Transaktionen genutzt werden dürften./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,25 €		 Abst. Kursziel*:
44,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,50%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

09:26 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
11.12.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.12.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
03.12.25 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
26.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.12.25
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter
dpa-afx PATRIZIA-Aktie klettert zweistellig: Erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds werden ausbezahlt
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA and investors agree on long-term extension of Dawonia's mandate and scheme for realisation of exit carry
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
RSS Feed
PATRIZIA SE zu myNews hinzufügen