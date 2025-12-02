DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PATRIZIA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PATRIZIA Aktien-Sparplan
7,45 EUR -0,06 EUR -0,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 662,26 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAT1AG

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PTZIF

DZ BANK

PATRIZIA SE Kaufen

12:26 Uhr
PATRIZIA SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
7,45 EUR -0,06 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Patrizia von 9,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte der Immobilieninvestmentgesellschaft am Mittwoch in seinem Resümee einen soliden Neunmonatsbericht mit strikter Kostendisziplin und gehobenem Ziel für das operative Ergebnis 2025./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Kaufen

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
7,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

12:26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
26.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
25.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf
finanzen.net PATRIZIA SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: PATRIZIA liefert solide 9M 2025 Finanzergebnisse und konkretisiert Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und AUM
dpa-afx PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
RSS Feed
PATRIZIA SE zu myNews hinzufügen