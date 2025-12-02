PATRIZIA Aktie
Marktkap. 662,26 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Patrizia von 9,50 auf 10,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte der Immobilieninvestmentgesellschaft am Mittwoch in seinem Resümee einen soliden Neunmonatsbericht mit strikter Kostendisziplin und gehobenem Ziel für das operative Ergebnis 2025./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: PATRIZIA Kaufen
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
7,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
7,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|12:26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
