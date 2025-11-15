DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.737 +1,7%Euro1,1617 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur? CEOs von Goldman Sachs und Morgan Stanley warnen: Kommt bald eine Marktkorrektur?
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stiftung Warentest kürt finanzen.net ZERO erneut zum 'Kostensieger' - zum Ergebnis
Directors' Dealings

PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot

15.11.25 08:01 Uhr
PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot | finanzen.net

PATRIZIA SE rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,32 EUR 0,10 EUR 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 12.11.2025 wurde bei PATRIZIA SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. PATRIZIA SE meldete den Insiderdeal am 14.11.2025. Finkenzeller, Dr. Konrad, Sonstige Führungsperson bei PATRIZIA SE, hat am 12.11.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 27.538 Aktien zu je 7,32 EUR. Mit einem Kurs von 7,22 EUR zeigte sich die PATRIZIA SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die PATRIZIA SE-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 7,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von PATRIZIA SE beläuft sich unterdessen auf 640,65 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 86.456.968 Aktien beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 13.10.2025 statt. Finkenzeller, Dr. Konrad fügte 8.000 Anteile zu jeweils 7,54 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Nachrichten zu PATRIZIA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PATRIZIA SE

DatumRatingAnalyst
14.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
10.11.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025PATRIZIA SE BuyWarburg Research
10.11.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.12.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.10.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
27.08.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.07.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.06.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.05.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
24.03.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.11.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.08.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PATRIZIA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen