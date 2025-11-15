PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot

Directors' Dealings

PATRIZIA SE rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Zum 12.11.2025 wurde bei PATRIZIA SE ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. PATRIZIA SE meldete den Insiderdeal am 14.11.2025. Finkenzeller, Dr. Konrad, Sonstige Führungsperson bei PATRIZIA SE, hat am 12.11.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 27.538 Aktien zu je 7,32 EUR. Mit einem Kurs von 7,22 EUR zeigte sich die PATRIZIA SE-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Die PATRIZIA SE-Aktie notierte im FSE-Handel am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung bei 7,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Börsenwert von PATRIZIA SE beläuft sich unterdessen auf 640,65 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 86.456.968 Aktien beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 13.10.2025 statt. Finkenzeller, Dr. Konrad fügte 8.000 Anteile zu jeweils 7,54 EUR dem eigenen Depot hinzu.

