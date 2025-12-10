DAX 24.329 +0,8%ESt50 5.765 +1,0%MSCI World 4.427 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.405 -1,1%Bitcoin 76.498 -2,7%Euro 1,1750 +0,5%Öl 61,03 -2,4%Gold 4.254 +0,6%
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
Berkshire Hathaway oder Broadcom: Welche Aktie bis 2030 mehr Potenzial hat
PATRIZIA Aktie

8,26 EUR +0,12 EUR +1,47 %
STU
Marktkap. 640,65 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol PTZIF

PATRIZIA SE
8,26 EUR 0,12 EUR 1,47%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach der Verlängerung des Mandats mit Investoren des Dawonia-Fonds bis Ende 2030 auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Einigung des Immobilienvermögensverwalters mit Dawonia wertete Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 09:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,14 €		 Abst. Kursziel*:
16,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,01%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

15:41 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:31 PATRIZIA Buy Warburg Research
03.12.25 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
26.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
25.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu PATRIZIA SE

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.12.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 11.12.25
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Handelsende leichter
dpa-afx PATRIZIA-Aktie klettert zweistellig: Erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds werden ausbezahlt
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA and investors agree on long-term extension of Dawonia's mandate and scheme for realisation of exit carry
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
