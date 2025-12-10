DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
PATRIZIA Aktie

PATRIZIA Aktien-Sparplan
8,32 EUR +0,18 EUR +2,21 %
STU
Marktkap. 640,65 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN wurde kopiert
WKN PAT1AG

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000PAT1AG3

Symbol wurde kopiert
Symbol PTZIF

Warburg Research

PATRIZIA SE Buy

11:31 Uhr
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PATRIZIA SE
8,32 EUR 0,18 EUR 2,21%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des Downia Fonds sei zu begrüßen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienunternehmens bleibe ein Kauf./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
12,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,33 €		 Abst. Kursziel*:
46,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,63%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

11:31 PATRIZIA Buy Warburg Research
03.12.25 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
26.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
25.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

dpa-afx Mandat verlängert PATRIZIA-Aktie klettert zweistellig: Erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds werden ausbezahlt PATRIZIA-Aktie klettert zweistellig: Erste Gewinbeteiligungen aus Dawonia-Fonds werden ausbezahlt
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA und Investoren einigen sich auf langfristige Verlängerung des Dawonia-Mandats und Plan zur Realisation des Exit-Carry
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net PATRIZIA SE-Aktie: Sonstige Führungsperson modifiziert eigenes Depot
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, Kauf
finanzen.net PATRIZIA SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: PATRIZIA liefert solide 9M 2025 Finanzergebnisse und konkretisiert Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA and investors agree on long-term extension of Dawonia's mandate and scheme for realisation of exit carry
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
