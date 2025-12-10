PATRIZIA Aktie
Marktkap. 640,65 Mio. EURKGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG
ISIN DE000PAT1AG3
Symbol PTZIF
PATRIZIA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Patrizia von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Einigung mit den Anlegern des Downia Fonds sei zu begrüßen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Immobilienunternehmens bleibe ein Kauf./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patrizia Immobilien
Zusammenfassung: PATRIZIA Buy
|Unternehmen:
PATRIZIA SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
12,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,33 €
|Abst. Kursziel*:
46,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,63%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PATRIZIA SE
|11:31
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|03.12.25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|25.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
