PATRIZIA Aktie

7,31 EUR -0,04 EUR -0,54 %
STU
Marktkap. 623,35 Mio. EUR

KGV 52,88 Div. Rendite 4,43%
WKN PAT1AG

ISIN DE000PAT1AG3

Symbol PTZIF

Deutsche Bank AG

PATRIZIA SE Buy

11:31 Uhr
PATRIZIA SE Buy
PATRIZIA SE
7,31 EUR -0,04 EUR -0,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 10,40 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Immobilienunternehmens sei im dritten Quartal stark gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Kostensenkungen und Effizienzmaßnahmen hätten dazu beigetragen./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Zusammenfassung: PATRIZIA Buy

Unternehmen:
PATRIZIA SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,28 €		 Abst. Kursziel*:
51,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,48%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PATRIZIA SE

11:31 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
12.11.25 PATRIZIA Buy Warburg Research
10.11.25 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
21.08.25 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PATRIZIA SE

finanzen.net PATRIZIA SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: PATRIZIA liefert solide 9M 2025 Finanzergebnisse und konkretisiert Prognosen für das Gesamtjahr hinsichtlich EBITDA und AUM
dpa-afx PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA erhöht Prognose für EBITDA und EBITDA Marge und konkretisiert Prognose für Assets under Management (AUM) für das Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im SDAX
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX schlussendlich mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
EQS Group EQS-News: PATRIZIA delivers solid 9M 2025 financial results and specifies full-year guidance for EBITDA and AUM
EQS Group EQS-Adhoc: PATRIZIA SE: PATRIZIA raises guidance for EBITDA and EBITDA margin and specifies guidance for assets under management (AUM) for the 2025 financial year
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: PATRIZIA SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Konrad Finkenzeller, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: James Muir, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Martin Praum, buy
EQS Group EQS-DD: PATRIZIA SE: Dr. Asoka Wöhrmann, buy
