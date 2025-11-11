DAX24.000 +0,2%Est505.701 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -3,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin89.930 -1,9%Euro1,1597 +0,3%Öl64,67 +1,0%Gold4.138 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow stabil erwartet -- DAX leicht im Plus -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst 24.000er-Marke im Blick: DAX setzt Erholungskurs fort - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns wächst
Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste Palantir-Aktie im Auf und Ab: Umsatzboom trifft auf Bewertungsängste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Einsparungen

PATRIZIA-Aktie stärker: Optimistischer für Gewinn 2025

11.11.25 14:50 Uhr
PATRIZIA-Aktie stärker: Gewinnprognose 2025 angehoben | finanzen.net

Der Immobilien-Vermögensverwalter PATRIZIA blickt auch wegen Einsparungen optimistischer auf die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PATRIZIA SE
7,18 EUR -0,07 EUR -0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte 2025 nun 19 bis 24 Prozent erreichen und der operative Gewinn damit 50 bis 65 Millionen Euro, wie PATRIZIA am Dienstag mitteilte. Bisher standen 15,2 bis 20,8 Prozent Margen sowie 40 bis 60 Millionen Euro operativer Gewinn im Plan.

Wer­bung

Allerdings laufe es mit Blick auf das eingeworbene Eigenkapital schlechter als gedacht und auch die Investmentaktivitäten für Kunden seien geringer, hieß es. Hinzu kämen Wechselkurseffekte. Daher rechnet der Vorstand für 2025 nun mit einem verwalteten Vermögen von 56 bis 60 Milliarden Euro, statt mit 58 bis 62 Milliarden.

Der Aktienkurs zog auf die Nachrichten hin zunächst deutlicher an, fiel dann aber wieder zurück auf ein Plus von noch 0,1 Prozent.

In den ersten neun Monaten des Jahres vervielfachte sich der operative Gewinn den Angaben zufolge auf 44,6 Millionen Euro; das entspricht einer Marge von 22,1 Prozent. Das verwaltete Vermögen lag Ende September bei 56,3 Milliarden Euro. Das ist etwas mehr als drei Monate zuvor, aber etwas weniger als Ende 2024.

Wer­bung

Via XETRA klettert die PATRIZIA-Aktie zeitweise um 1,25 Prozent auf 7,27 Euro.

/mis/jha/

AUGSBURG (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PATRIZIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PATRIZIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Patrizia Immobilien

Nachrichten zu PATRIZIA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PATRIZIA SE

DatumRatingAnalyst
10.11.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
13.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025PATRIZIA SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025PATRIZIA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.12.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
19.10.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
27.08.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
16.07.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
02.06.2021PATRIZIA HaltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.05.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
24.03.2025PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.11.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank
14.08.2024PATRIZIA SE ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PATRIZIA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen