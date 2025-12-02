DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy
SCHOTT Pharma Aktie

18,44 EUR -0,18 EUR -0,97 %
STU
Marktkap. 2,85 Mrd. EUR

KGV 30,85 Div. Rendite 0,52%
WKN A3ENQ5

ISIN DE000A3ENQ51

Symbol STTPF

RBC Capital Markets

SCHOTT Pharma Sector Perform

12:56 Uhr
SCHOTT Pharma Sector Perform
SCHOTT Pharma
18,44 EUR -0,18 EUR -0,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Schott Pharma mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 21,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Charles Weston rät in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur Vorsicht, bis sich die Gewinnentwicklung des Herstellers von Spezialverpackungen für Medikamente stabilisiert hat. Er warte auf die Prognose für 2026, die am 11. Dezember bekannt gegeben werden dürfte. Sein Fokus werde darauf liegen, wie schnell und in welchem ??Umfang die GLP-1-Verträge ausgebaut werden können./rob/ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
SCHOTT Pharma		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
21,50 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
18,44 €		 Abst. Kursziel*:
16,59%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
18,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SCHOTT Pharma

12:56 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK
14.08.25 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

