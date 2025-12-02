Fresenius Aktie
Marktkap. 26,12 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach den Anfang November vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 57 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Klinikbetreibers und Medizinprodukte-Herstellers komme weiter hervorragend voran, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Das habe auch das starke dritte Quartal samt der leicht angehobener Prognose deutlich gemacht. Die Infusionssparte Kabi bleibe der Wachstumsmotor, aber auch in der Kliniksparte Helios seien die Perspektiven für das vierte Quartal 2025 sowie das Jahr 2026 positiv. Die Entschuldung sorge obendrein für dynamisches Nettogewinnwachstum./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Kaufen
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
46,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
47,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
