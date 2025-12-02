DAX 23.770 +0,3%ESt50 5.706 +0,4%MSCI World 4.393 +0,2%Top 10 Crypto 12,49 +5,3%Nas 23.414 +0,6%Bitcoin 79.605 +1,3%Euro 1,1668 +0,4%Öl 63,14 +1,2%Gold 4.211 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verhalten freundlich -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- SoftBank, Advantest, Infineon, Novo Nordisk, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Bayer, VW im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy Rheinmetall-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fresenius Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fresenius Aktien-Sparplan
47,04 EUR +0,26 EUR +0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,12 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 578560

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005785604

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FSNUF

DZ BANK

Fresenius SECo Kaufen

12:11 Uhr
Fresenius SECo Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,04 EUR 0,26 EUR 0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius nach den Anfang November vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal von 56 auf 57 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Kaufen" belassen. Die Transformation des Klinikbetreibers und Medizinprodukte-Herstellers komme weiter hervorragend voran, schrieb Sven Kürten am Mittwoch. Das habe auch das starke dritte Quartal samt der leicht angehobener Prognose deutlich gemacht. Die Infusionssparte Kabi bleibe der Wachstumsmotor, aber auch in der Kliniksparte Helios seien die Perspektiven für das vierte Quartal 2025 sowie das Jahr 2026 positiv. Die Entschuldung sorge obendrein für dynamisches Nettogewinnwachstum./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 10:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Kaufen

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
46,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
47,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

12:11 Fresenius Kaufen DZ BANK
24.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
11.11.25 Fresenius Buy UBS AG
10.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

finanzen.net Bewertung im Fokus Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt Fresenius SE-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochmittag gefragt
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittwochvormittag in Rot
finanzen.net Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Nachmittag stabil
finanzen.net DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net November 2025: So schätzen Experten die Fresenius SE-Aktie ein
finanzen.net DAX aktuell: DAX steigt nachmittags
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: DAX schwächelt
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Why Fresenius (FMS) is a Top Value Stock for the Long-Term
EQS Group EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fresenius SE & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Reasons to Hold Fresenius Medical Stock in Your Portfolio for Now
Zacks Here's Why Fresenius (FMS) is a Strong Value Stock
RSS Feed
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) zu myNews hinzufügen