Fresenius Aktie

48,00 EUR +0,25 EUR +0,52 %
STU
Marktkap. 26,83 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
48,00 EUR 0,25 EUR 0,52%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe von besseren Unternehmenskosten und der Profitabilität der Sparte Kabi profitiert, schrieb Graham Doyle am Montag in seiner Rückschau auf die Quartalsbilanz./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,88 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:56 Fresenius Buy UBS AG
10.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

