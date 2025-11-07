Fresenius Aktie
Marktkap. 26,83 Mrd. EURKGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,97 €
|Abst. Kursziel*:
16,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|10:46
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
