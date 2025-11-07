DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?
Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
Fresenius Aktie

Fresenius Aktien-Sparplan
47,87 EUR +0,16 EUR +0,34 %
STU
Marktkap. 26,83 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

Symbol FSNUF

Fresenius SECo Buy

Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
47,87 EUR 0,16 EUR 0,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei positiv aufgefallen und die gute Dynamik bei dem Medizinkonzern sollte anhalten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Fresenius könnte zudem den angehobenen Gewinnausblick übertreffen. Die attraktive Bewertung biete weiterhin eine gute Einstiegsgelegenheit./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,97 €		 Abst. Kursziel*:
16,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,98%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

10:46 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 Fresenius Overweight Barclays Capital
06.11.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

