Künstliche Intelligenz

Fresenius will biotechnologische Produktionsprozesse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) effizienter und verlässlicher machen.

Die Tochtergesellschaft mAbxience des Bad Homburger Gesundheitskonzerns geht dazu eine Partnerschaft mit dem US-Computerkonzern HP ein. Zentrale Schritte in der Produktion monoklonaler Antikörper und Biosimilars sollen mittels KI und digitaler Zwillinge modelliert und verbessert werden, wie es in einer Mitteilung von Fresenius heißt. Ziel sei es unter anderem, operative Effizienzen zu steigern und den Ressourceneinsatz zu verbessern.

Das Projekt ist der erste Schritt im Rahmen einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit zwischen HP und mAbxience am Produktionsstandort im spanischen Leon. Es könne auf weitere Standorte ausgeweitet werden.

