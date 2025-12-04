Fresenius-Aktie verbucht Gewinne: Partnerschaft mit HP
Fresenius will biotechnologische Produktionsprozesse mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) effizienter und verlässlicher machen.
Werte in diesem Artikel
Die Tochtergesellschaft mAbxience des Bad Homburger Gesundheitskonzerns geht dazu eine Partnerschaft mit dem US-Computerkonzern HP ein. Zentrale Schritte in der Produktion monoklonaler Antikörper und Biosimilars sollen mittels KI und digitaler Zwillinge modelliert und verbessert werden, wie es in einer Mitteilung von Fresenius heißt. Ziel sei es unter anderem, operative Effizienzen zu steigern und den Ressourceneinsatz zu verbessern.
Das Projekt ist der erste Schritt im Rahmen einer umfassenderen strategischen Zusammenarbeit zwischen HP und mAbxience am Produktionsstandort im spanischen Leon. Es könne auf weitere Standorte ausgeweitet werden.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Übrigens: HP und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fresenius News
Bildquellen: Fresenius
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|24.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.12.2025
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK
|24.11.2025
|Fresenius SECo Overweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Fresenius SECo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.05.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.2025
|Fresenius SECo Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.11.2024
|Fresenius SECo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.11.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.2021
|Fresenius SECo Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen