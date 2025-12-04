MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Halbleiteraktien gesucht

DAX23.869 +0,7%Est505.715 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,58 +1,8%Nas23.454 +0,2%Bitcoin79.996 -0,3%Euro1,1670 ±-0,0%Öl62,82 +0,1%Gold4.201 -0,1%
Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach moderaten Gewinnen am Mittwoch an der Wall Street herrscht am Donnerstag im Frühhandel an den europäischen Börsen eine freundliche Stimmung. Für den DAX geht es um 0,7 Prozent nach oben auf 23.855 Punkte, der Euro-Stoxx-50 kommt um 0,5 Prozent voran. Laut Marktteilnehmern treibt auch die Hoffnung auf eine Jahresendrally die Kurse an. Am Anleihemarkt ist die Tendenz knapp behauptet, der Euro verteidigt seine Vortagsgewinne und kostet 1,1675 Dollar.

An den US-Börsen hatte wieder Zinssenkungserwartung dominiert, nachdem der ADP-Bericht wider Erwarten einen Rückgang der Stellen in der US-Privatwirtschaft gezeigt hatte und zugleich die Preiskomponente im ISM-Index deutlicher gesunken war. Schon um den Schwächesignalen vom Arbeitsmarkt zu begegnen, dürfte die US-Notenbank dazu neigen, die Zinsen weiter zu senken, so die Überlegung am Markt.

Stark gesucht sind mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen als zinsempfindlich geltende Technologieaktien, allen voran Halbleitertitel. Unter anderem geht es für STMicro um 3,9 Prozent nach oben, für ASM International um 2,9 Prozent und für Infineon um 1,8 Prozent.

Eine gute Vorlage für SAP durch den US-Wettbewerber Salesforce sorgt bei SAP für ein Plus von 1,1 Prozent. Salesforce übertraf die Gewinnerwartungen und gab eine Umsatzprognose ab, die über den bisherigen Annahmen von Analysten liegt.

Siemens Energy verteuern sich mit einer Hochstufung durch JP Morgan auf "Overweight" und einem deutlich auf 160 Euro erhöhten Kursziel um 2,5 Prozent auf 116,95 Euro. Der Kurs der Mutter Siemens zieht um 1,1 Prozent an. Nach einer Abstufung auf "Halten" durch die Deutsche Bank verlieren Siemens Healthineers 0,5 Prozent.

Im MDAX geht es für Aurubis um 0,9 Prozent nach oben. Der Kupferkonzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 trotz Umsatzwachstums einen zweistelligen Ergebnisrückgang in Prozent verbucht, damit das selbstgesteckte Ziel aber dennoch erreicht. Die Aktionäre sollen 1,60 Dividende pro Anteilsschein bekommen, 10 Cent mehr als im Vorjahr. Die schon im Oktober genannten Ziele für 2025/26 wurden bestätigt.

Einen Satz um gut 7 Prozent machen Formycon. Das Biotechnologieunternehmen will sein Keytruda-Biosimilar "FYB206" künftig mithilfe eines Partners im Nahen Osten und Nordafrika vermarkten und erhält mit Unterzeichnung eine Vorabvergütung. Bei Erreichen bestimmter Entwicklungs- und Zulassungsmeilensteine winken weitere Zahlungen.

Gesprächsthema am Markt sind auch die am Mittwochabend beschlossenen Änderungen der Indexzusammensetzungen in der DAX-Familie. Sie sind weitgehend wie von Indexexperten erwartet ausgefallen. Die Aktie der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS und die der Continental-Tochter Aumovio werden in den MDAX aufgenommen, die Kurse steigen um 1,6 bzw. 1,9 Prozent. Platz machen müssen dafür Hellofresh (+1,3%) und Gerresheimer (+1,3%), für die es in den SDAX geht. Die Aktie des Börsenneulings Ottobock (+1,0%) kommt in den SDAX und zugleich in den TecDAX, aus dem PNE (+1,2%) absteigen.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.723,43 +0,5% 28,87 +15,8%

Stoxx-50 4.817,27 +0,2% 9,45 +11,5%

DAX 23.855,33 +0,7% 161,62 +19,7%

MDAX 29.581,08 +0,9% 254,89 +17,0%

TecDAX 3.586,91 +0,9% 30,61 +5,1%

SDAX 16.774,11 +1,2% 192,88 +21,5%

CAC 8.114,57 +0,3% 27,15 +10,1%

SMI 12.877,63 +0,2% 19,30 +10,6%

ATX 5.059,74 +0,2% 9,57 +36,8%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1674 +0,0% 1,1671 1,1606 +12,0%

EUR/JPY 180,76 -0,2% 181,15 180,95 +11,2%

EUR/CHF 0,9344 +0,1% 0,9331 0,9337 -0,7%

EUR/GBP 0,8743 +0,0% 0,8742 0,8792 +5,9%

USD/JPY 154,84 -0,2% 155,22 155,91 -0,9%

GBP/USD 1,3352 +0,0% 1,3351 1,3200 +5,5%

USD/CNY 7,0731 +0,0% 7,0730 7,0709 -2,1%

USD/CNH 7,0618 +0,1% 7,0574 7,0695 -3,7%

AUS/USD 0,6616 +0,2% 0,6600 0,6568 +6,0%

Bitcoin/USD 93.193,75 -0,7% 93.834,75 91.061,10 -8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,25 58,95 +0,5% 0,30 -18,8%

Brent/ICE 62,91 62,67 +0,4% 0,24 -16,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.195,30 4.203,20 -0,2% -7,91 +61,4%

Silber 57,48 58,50 -1,7% -1,02 +95,4%

Platin 1.415,59 1.433,88 -1,3% -18,29 +64,0%

Kupfer 5,31 5,31 +0,0% 0,00 +29,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 03:46 ET (08:46 GMT)

