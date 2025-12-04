KORREKTUR: TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember
(In der um 6.04 Uhr gesendeten Tagesvorschau muss der Eba-Termin um 18:00 Uhr richtig heißen:
*** 18:00 Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung (NICHT: Stresstestergebnisse)
Es folgt eine korrigierte Version.)
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember
===
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten
privater Haushalte
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November
*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels
bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik
(16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 220.000
zuvor: 216.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm
*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers
Association Leadership Luncheon
*** 18:00 FR/Bankenregulierer Eba, Veröffentlichung der Transparenzübung
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q
*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 04:23 ET (09:23 GMT)