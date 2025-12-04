Siemens Energy-Aktie verteuert sich: Hochstufung und Kurszielanhebung durch JPMorgan
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 100 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Zudem stehen sie fortan auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank. Das Gewinnwachstum der Münchner bis zum Ende der Dekade lasse den Rest der europäischen Investitionsgüterbranche blass aussehen, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend im Rahmen seines Ausblicks auf 2026. Siemens Energy sei eine "kraftvolle Free-Cashflow-Maschine". Er misst den Aktien daher eine höhere Bewertung zu und hob obendrein seine Gewinnschätzungen.
Die Siemens Energy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,37 Prozent auf 116,75 Euro.
