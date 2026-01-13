Siemens Energy Aktie
Marktkap. 109,66 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
126,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
127,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|11:06
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:56
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|09:06
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.