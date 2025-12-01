DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.653 -4,2%Euro1,1591 ±-0,0%Öl63,32 +0,2%Gold4.239 +0,6%
Verkaufsempfehlungen KW 48

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

01.12.25 03:24 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/48: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 15: ASOS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASOS von 290 auf 210 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 14: WACKER CHEMIE

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie

Platz 13: TKMS

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 12: Novo Nordisk

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 11: Nordex

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 10: UBS

Die britische Investmentbank Barclays hat UBS auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: Nordea

Die britische Investmentbank Barclays hat Nordea auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 8: Henkel

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Henkel AG

Platz 7: AstraZeneca

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images

Platz 6: Aroundtown

Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 5: L´Oréal

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oréal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 4: H&M

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 3: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 2: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 1: LANXESS

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

