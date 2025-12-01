Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: ASOS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASOS von 290 auf 210 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 14: WACKER CHEMIE
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 63 auf 60 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Platz 13: TKMS
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 12: Novo Nordisk
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk nach dem Misserfolg einer Alzheimer-Studie mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Nordex
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nordex von 18,50 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 10: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat UBS auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Nordea
Die britische Investmentbank Barclays hat Nordea auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 8: Henkel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung der Aktien von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Zur Analyse
Platz 7: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 6: Aroundtown
Das Analysehaus Jefferies hat Aroundtown nach Quartalszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 5: L´Oréal
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oréal nach einer Web-Veranstaltung mit Fokus auf die Luxusmarken mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: H&M
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für H&M von 140 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat Unilever auf "Sell" mit einem Kursziel von 4120 Pence belassen. Zur Analyse
Platz 2: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: LANXESS
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LANXESS mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
