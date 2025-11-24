DAX 23.182 -0,2%ESt50 5.521 -0,2%MSCI World 4.297 +0,0%Top 10 Crypto 11,93 -4,1%Nas 22.872 +2,7%Bitcoin 75.587 -1,3%Euro 1,1537 +0,1%Öl 63,22 -0,2%Gold 4.131 -0,1%
AstraZeneca Aktie

158,00 EUR -0,60 EUR -0,38 %
147,36 CHF -4,11 CHF -2,71 %
Marktkap. 243,96 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZNCF

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

10:51 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
158,00 EUR -0,60 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen etwas Luft nach oben für Imfinzi, Calquence, Farxiga und Symbicort und etwas Luft nach unten für Lynparza, Enhertu und Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Analysen zu AstraZeneca PLC

10:51 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10.11.25 AstraZeneca Halten DZ BANK
10.11.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

