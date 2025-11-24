AstraZeneca Aktie
Marktkap. 243,96 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen etwas Luft nach oben für Imfinzi, Calquence, Farxiga und Symbicort und etwas Luft nach unten für Lynparza, Enhertu und Tagrisso, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Sell
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
138,94 £
|Abst. Kursziel*:
-24,43%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,86 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
