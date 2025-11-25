DAX 23.570 +0,5%ESt50 5.612 +0,7%MSCI World 4.343 +0,2%Top 10 Crypto 11,95 -2,0%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.620 +0,1%Euro 1,1579 +0,1%Öl 62,33 -0,5%Gold 4.165 +0,8%
Top News
Flughafen Wien-Aktie im Plus: Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste Flughafen Wien-Aktie im Plus: Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste
Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt Tech-Korrektur: Langfristtrend bleibt intakt
Siemens Energy Aktie

Marktkap. 91,26 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Siemens Energy Buy

08:56 Uhr
Siemens Energy Buy
Siemens Energy AG
108,70 EUR 1,45 EUR 1,35%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Enorme Nachfrage treibe die Margen der Münchner weiter an, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
105,71 €		 Abst. Kursziel*:
22,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
Analyst Name:
Richard Dawson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
102,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

