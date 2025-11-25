Siemens Energy Aktie
Marktkap. 91,26 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Enorme Nachfrage treibe die Margen der Münchner weiter an, schrieb Richard Dawson am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
130,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
105,71 €
|Abst. Kursziel*:
22,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
108,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
|
Analyst Name:
Richard Dawson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
102,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
