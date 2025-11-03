DAX24.155 +0,8%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.772 +0,2%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1509 -0,2%Öl64,64 -0,7%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kapitalmarkttag im Blick

Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch

03.11.25 16:21 Uhr
Siemens Energy-Aktie: Kursrally setzt sich fort - neues 52-Wochen-Hoch | finanzen.net

Die Siemens Energy-Aktie festigt ihre Position als einer der stärksten DAX-Performer und erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
110,70 EUR 3,10 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Siemens Energy-Aktie stürmt auf Jahreshoch
• Analysten prognostizieren weiteres Kurspotenzial
• Kräftiges Umsatzwachstum und Rekordauftragsbestand

Wer­bung

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat einen spektakulären Turnaround vollzogen und seinen Wert innerhalb eines Jahres nahezu verdreifacht. Innerhalb der letzten zwölf Monate kletterte die Aktie um rund 190 Prozent, diese Performance macht Siemens Energy zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex. Am heutigen Montag erreichte das Papier bei 113,95 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und notiert aktuell noch 3,22 Prozent im Plus bei 110,75 Euro.

Analysten erhöhen Kursziele deutlich

Die Analystengemeinde zeigt sich angesichts der operativen Fortschritte überzeugt von den weiteren Aussichten des Energietechnikkonzerns. Die Mehrzahl der Analysten spricht deshalb eine Kaufempfehlung aus. Wie "finanztreff" am Sonntag berichtete, hält Berenberg-Analyst Richard Dawson die Aktien von Siemens Energy für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Der Experte sieht weiter ein günstiges Nachfrageumfeld, seiner Meinung nach könnten die mittelfristigen Margen die Zielvorgaben toppen. Bei Goldman Sachs hält man sogar 124 Euro für möglich.

Profitabilitätsschub im Windgeschäft erwartet

Die positive Marktentwicklung wird maßgeblich von der anhaltend hohen Nachfrage sowie der Erwartung getragen, dass Siemens Energy im traditionell schwierigen Windbereich sowie bei konventionellen Erzeugungslösungen die Profitabilität spürbar steigern kann. Anleger und Experten warten gespannt auf den anstehenden Kapitalmarkttag im November, der neue Details zur weiteren Bilanzverbesserung, dem Cashflow sowie der Verwendung von Barmitteln liefern soll. Trotz gewisser Unsicherheiten aufgrund internationaler Rahmenbedingungen, wie etwa drohender US-Zölle, bewertet das Management die Gesamtentwicklung als robust und vielversprechend.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen