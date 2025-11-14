Siemens Energy Aktie
Marktkap. 91,69 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy am Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Das Aktienrückkaufvolumen von 6 Milliarden Euro liege klar über den Erwartungen, schrieb Phil Buller am Donnerstagmittag. Und dieses Kaufprogramm komme just nach Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2025. Das Unternehme strahle in positivem Licht hinsichtlich Vertrauen in seine Chancen und Vergütung der Aktionäre. Aus der Rede des Konzernchefs hob Buller als Highlight die Aussage hervor, dass man sich auf Bereiche konzentriere, in denen man Nummer eins oder Nummer zwei werden könne. Dies sieht Buller als mögliches Signal für einen Ausstieg aus dem Geschäft mit Windkraft an Land./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
114,15 €
|Abst. Kursziel*:
-12,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
113,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,62%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
99,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
