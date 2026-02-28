DAX23.543 -1,2%Est505.704 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -7,0%Nas22.533 -1,0%Bitcoin58.969 -3,4%Euro1,1602 -0,1%Öl91,14 +8,1%Gold5.140 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chip-Aktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Kryptokurse am Nachmittag Kryptokurse am Nachmittag
Die Iran-Krise und der Aktienmarkt - JPMorgan identifiziert Gewinner und Verlierer Die Iran-Krise und der Aktienmarkt - JPMorgan identifiziert Gewinner und Verlierer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Erfurter Staatskanzlei: Gemeinsame Ost-Position zu Windkraft-Vorgaben

06.03.26 16:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
41,52 EUR -0,98 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
148,90 EUR -5,95 EUR -3,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
20,80 EUR -0,31 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ERFURT (dpa-AFX) - Die Thüringer Landesregierung sieht sich in ihrem Kampf gegen feste Flächenvorgaben für Windräder durch die anderen ostdeutschen Bundesländer unterstützt. Gemeinsam mit Thüringen hätten Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt eine gemeinsame Position in einer sogenannten Protokollerklärung abgegeben, teilte die Staatskanzlei mit. Ziel sei die Einführung einer Länderöffnungsklausel bei der geplanten Überprüfung der gesetzlichen Vorgaben für Flächen, auf denen Windräder errichtet werden sollen.

Wer­bung

Einen Antrag auf eine solche Öffnungsklausel hatte Thüringen zuvor schon im Bundesrat eingebracht. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien braucht Akzeptanz - und die entsteht nicht durch starre Vorgaben aus Berlin", äußerte Ministerpräsident Mario Voigt. Nach früheren Angaben des Thüringer Umweltministeriums muss der Freistaat nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bundesvorgaben in einem ersten Schritt 1,8 Prozent seiner Landesfläche für Windenergieerzeugung reservieren, letztlich sollen auf 2,2 Prozent Windräder stehen.

Thüringen hinkt bei Windkraft hinterher

In Thüringen wird seit Jahren heftig über den Windkraftausbau gestritten. Beim Ausbau der Windenergie hinkt der Freistaat den meisten Bundesländern weiter hinterher. Im vergangenen Jahr gingen im Freistaat nach kürzlich vorgelegten Zahlen der Fachagentur Wind und Solar 13 Anlagen mit einer Leistung von 71,6 Megawatt (MW) in Betrieb. Thüringen hatte damit einen Anteil von nur 1,4 Prozent am Zubau in Deutschland. Unter den Flächenländern rangiert Thüringen gemeinsam mit Sachsen auf dem vorletzten Platz./zei/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

DatumRatingAnalyst
05.03.2026Vestas Wind Systems A-S HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.2026Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
17.02.2026Vestas Wind Systems A-S BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.03.2026Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.02.2026Vestas Wind Systems A-S BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2026Vestas Wind Systems A-S OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Vestas Wind Systems A-S KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.03.2026Vestas Wind Systems A-S HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
08.01.2026Vestas Wind Systems A-S HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Vestas Wind Systems A-S HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.02.2026Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
10.02.2026Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Vestas Wind Systems A-S UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Vestas Wind Systems A-S VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vestas Wind Systems A-S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen