Palantir-Aktie gesucht: Spekulationen um möglichen Aktiensplit
Nachdem die Aktiensplit-Dynamik am US-Aktienmarkt zuletzt wieder zugenommen hat, spekuliert ein Analyst nun auch über einen solchen Schritt bei Palantir.
Werte in diesem Artikel
• ServiceNow und Netflix planen Aktiensplits
• Analyst schließt einen solchen Schritt bei Palantir nicht aus
• Erfreuliche Geschäftszahlen erwartet
Was die Ankündigung von Aktiensplits bei großen Unternehmen anbelangt, war 2025 bisher ein ruhiges Jahr. Doch in der vergangenen Woche hat die Dynamik zugenommen, nachdem ServiceNow und auch Netflix verkündeten, ihre Aktien aufspalten zu wollen. Vor diesem Hintergrund wird nun spekuliert, ob nicht auch der US-Softwareanbieter Palantir mit einer solchen Kapitalmaßnahme folgen könnte.
Analyst hält Aktiensplit für möglich
Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, erklärte gegenüber "MarketWatch", dass er zwar keine konkreten Informationen über einen bevorstehenden Aktiensplit bei Palantir habe, dass er aber "nicht überrascht wäre", wenn das Unternehmen dies beschließen würde, da sich die Aktie vor allem an Privatanleger richte und in den letzten Jahren einen starken Anstieg erlebt habe. "Ein Aktiensplit ist auch ein Zeichen des Vertrauens, das Palantir dem Markt entgegenbringen könnte", argumentierte Luria. Palantir selbst lehnte jedoch eine Stellungnahme hierzu ab.
Umsatz- und Ergebnissprung erwartet
Palantir befindet sich zudem im Anlegerfokus, weil am Montag nachbörslich die Bilanzzahlen vorgestellt werden. Analysten sind sehr optimistisch und erwarten für das dritte Geschäftsquartal 2025 ein EPS von 0,168 US-Dollar, nach 0,06 US-Dollar im Vorjahresquartal. Auf Umsatzseite rechnen sie bei dem Datenanalyse-Spezialisten mit 1,092 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 726 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2024.
So reagiert die Palantir-Aktie
Die an der NASDAQ gelistete Palantir-Aktie klettert vorbörslich zeitweise um 1,59 Prozent auf 203,65 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Netflix News
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, Piotr Swat / Shutterstock.com
Nachrichten zu Palantir
Analysen zu Palantir
Keine Analysen gefunden.