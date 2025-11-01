Kursfeuerwerk

Humanoid Global sorgt für Schlagzeilen: Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung und einer neuen Marketingkooperation gewinnt die Aktie weiter an Dynamik.

• Über 2 Millionen Sonderwarrants ausgegeben

• Neue Werbevereinbarung getroffen

• Aktie mit starkem Kursplus



Wer­bung Wer­bung

Privatplatzierung abgeschossen

Vor wenigen Wochen hat Humanoid Global seine zuvor angekündigte Privatplatzierung abgeschlossen und dabei 2,5 Millionen Sonderwarrants zu je 0,80 US-Dollar ausgegeben. Der Bruttoerlös beträgt 2 Millionen US-Dollar. Jeder Sonderwarrant wird automatisch in eine Aktie und einen Warrant umgewandelt, der zum Erwerb einer weiteren Aktie zu 1,20 US-Dollar innerhalb von 24 Monaten berechtigt, wie das Unternehmen in einer entsprechenden Pressemitteilung erklärt.

Im Zuge der Transaktion wurden an Vermittler 133.000 US-Dollar in bar sowie 166.250 Bezugsrechte vergeben. Alle Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist bis 25. Februar 2026. Die Nettoerlöse fließen in das Betriebskapital.

Bei Humanoid Global handelt es sich um eine börsennotierte Investmentgesellschaft, die sich auf den Aufbau und die Förderung eines Portfolios führender Akteure im Bereich humanoider Robotik und verkörperter künstlicher Intelligenz spezialisiert hat. Als globale Investmentplattform soll sie Anlegern Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von Hardware und Software bis hin zu Schlüsseltechnologien bieten.

Werbevereinbarung geschossen

Am Freitag hat Humanoid Global zudem den Abschluss einer Werbevereinbarung mit Gold Standard Media (GSM) bekannt gegeben. Die Kooperation umfasse laut entsprechender Pressemitteilung digitale Marketingmaßnahmen, darunter Landingpages, E-Mail- und Influencer-Kampagnen. Die Vereinbarung läuft 12 Monate ab dem 31. Oktober 2025, mit einer Gesamtvergütung von 400.000 US-Dollar. GSM, mit Sitz in Georgetown, Texas, ist dabei ein unabhängiger Marketingdienstleister ohne Verbindung zu Humanoid Global.

Wer­bung Wer­bung

Zudem verlängerte das Unternehmen seinen bestehenden Vertrag mit Investor Insights Systems Inc. um drei Monate. Die Agentur betreut Humanoid Global weiterhin bei Suchmaschinenmarketing, PPC-Kampagnen und Markenaufbau. Für die zusätzliche Vertragslaufzeit erhält Investor Insights eine Vergütung von 300.000 US-Dollar. Auch hier besteht keine Beteiligung oder gesellschaftliche Verbindung zwischen den Unternehmen.

So reagiert die Aktie

In den vergangenen drei Monaten ging es für die Aktie von Humanoid Global um stolze 170,49 Prozent nach oben. Dabei handelte es sich bei dem Papier vor wenigen Wochen noch um einen Pennystock. Erst am 14.10.2025 hat das Papier die Marke von einem kanadischen Dollar (CAD) überschritten. Und auch vor dem Wochenende ging es für den Anteilsschein deutlich aufwärts. So schloss die Aktie den kanadischen Handel um 11,49 Prozent höher bei 1,65 CAD.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.