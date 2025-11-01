Bilanz des Starinvestors

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.

Anleger blicken traditionell mit großem Interesse auf die Ergebnisse und Investmententscheidungen der Buffett-Holding Berkshire Hathaway.

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.

Noch konnten die Aktien im NASDAQ-Handel nicht auf die Bilanzveröffentlichung reagieren. Am Freitag ging die A-Aktie 0,3 Prozent tiefer bei 715.740 US-Dollar in den Feierabend, während die B-Aktie die Woche 0,2 Prozent schwächer bei 477,54 US-Dollar abschloss.

