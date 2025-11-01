DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.946 +0,5%Euro1,1543 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Bilanz des Starinvestors

Warren Buffetts Berkshire Hathaway-Aktie: Gewinn steigt im dritten Quartal

01.11.25 13:10 Uhr
NASDAQ-Aktie Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffetts Investmentgesellschaft macht in Q3 mehr Gewinn | finanzen.net

Die Investmentholding Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffett hat am Samstag ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
414,05 EUR -0,25 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger blicken traditionell mit großem Interesse auf die Ergebnisse und Investmententscheidungen der Buffett-Holding Berkshire Hathaway.

Wer­bung

Der Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 94,972 Milliarden US-Dollar, was einem Zuswachs gegenüber 92,995 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Analysten hatten im Vorfeld mit 96,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.
Das Ergebnis je A-Aktie lag bei 21.413 US-Dollar, verglichen mit 18.272 US-Dollar im Vorjahr. Für die B-Aktie meldete Berkshire einen Gewinn von 14,28 US-Dollar (Vorjahr: 12,18 US-Dollar). Mit diesen Ergebnissen lag das Unternehmen leicht deutlich über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt 8.684,32 US-Dollar je A-Aktie und 5,73 US-Dollar je B-Aktie prognostiziert hatten.

Noch konnten die Aktien im NASDAQ-Handel nicht auf die Bilanzveröffentlichung reagieren. Am Freitag ging die A-Aktie 0,3 Prozent tiefer bei 715.740 US-Dollar in den Feierabend, während die B-Aktie die Woche 0,2 Prozent schwächer bei 477,54 US-Dollar abschloss.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Berkshire Hathaway und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

